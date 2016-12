Les 14 salles d'Imagix sold out pour le 07/02!

Le 7 février prochain un événement de grande ampleur prendra place aux cinémas Imagix de Mons et Tournai. En effet, comme chaque premier mardi du mois, c’est la Ladies night, une soirée dédiée aux femmes. Mais en février, le film « 50 nuances plus sombres », est programmé en avant-première. C’est la suite du très populaire « 50 nuances de Grey ». En un peu plus d’une semaine, 5.000 places ont été vendues ! Le cinéma a préparé quelques surprises...

C’était un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux, dès que les places ont été mises en vente. Et pour cause : l’événement était très attendu du public féminin de la région. Le film « 50 nuances de Grey » a remporté un grand succès lors de sa sortie en 2015. L’histoire d’amour entre une jeune femme encore aux études et un riche homme d’affaires aux penchants sado-masochistes a conquis le coeur du public. Le second volet de la trilogie est normalement prévu pour la Saint-Valentin... Mais le film est déjà programmé en avant-première dans plusieurs cinémas ! C’est le cas d’Imagix qui a réservé toutes ses salles de Tournai et Mons pour la soirée. Toutes... Sauf une dans chaque complexe ! Qu’y aura-t-il dans cette salle ? « C’est une surprise, je n’en dis pas plus... Les dames qui connaissent déjà la Ladies night retrouveront des éléments connus : les cadeaux, les stands et les partenaires... Mais il y aura des nouveautés aussi », commente Jan Staelens, le directeur des complexes Imagix. S’agira-t-il de performances ? Imagix a déjà fait appel à des strip-teasers lors de Ladies night passées...

Au total, 5.000 tickets ont été vendus dans les deux complexes.

« Tout ça en une semaine et demi ! On s’attendait à un tel enthousiasme. On a d’abord ouvert quelques salles puis on a dû convaincre le distributeur de nous donner d’autres copies du film... Là on a ouvert tout le cinéma. J’ai tout suivi sur les réseaux sociaux. Je voyais les femmes s’inviter entre elles à l’événement, c’était très impressionnant. Il ne reste plus de places, c’est sold-out et on nous en demande encore... », explique le directeur.