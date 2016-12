Une bière «Sauvage» vient de naître à Ath

Tous les Athois dignes de ce nom ont bien connu la Maison Caroyez. Un commerce où, durant des décennies, on a vendu des articles de décoration comme, entre autres, de la peinture ou des papiers à tapisser. Il y a une semaine, Sébastien Houzé et Marc Caroyez ont rouvert cette ancienne demeure pour y lancer de nouvelles aventures au nom bien Athois : « Athitude ».

« Ce projet est né d’une rencontre avec Marc Caroyez par l’intermédiaire de nos filles, explique Sébastien Houzé. Et Marc cherchait un projet pour faire renaître sa maison et son hall commercial. Nous avons réfléchi à ce que nous pouvions y faire ensemble. En plus de la ducasse d’Ath, que nous avions en commun, nous partagions une fascination pour le Diable de la Barque Napolitaine. »

L’inspiration du « Sauvage »

Il est vrai que « le Sauvage », bien connu à la ducasse et parfaitement incarné par Rudy Baudelet, a redonné corps à ce personnage qui fascine petits et grands. « Du coup, nous avons convenu de créer un magasin où ne vendrait que des produits Athois, se remémore Marc Caroyez. Pour nous, la bière Sauvage devait être son fil rouge. Nous avons donc contacté Rudy Baudelet, car nous voulions qu’il soit impliqué dans ce projet. Nous ne voulions pas faire une bière à son insu. C’est ainsi que son image a inspiré l’emballage, le logo et le verre. La saveur de la cervoise a été élaborée en fonction de ce qu’il dégage. » Et Sebastien Houzé de poursuivre : « Je dois souligner que sans les patrons de la Brasserie des Géants –les époux Delcoigne–, je ne serais pas parvenu à ce résultat. La Sauvage est une bière 100 % athoise, à base de malt d’orge, à haute fermentation, non filtrée, non pasteurisée. Cette bière rousse présente une mousse aux reflets bruns sous laquelle apparaissent de légères bulles. » Selon Sébastien Houzé, la Sauvage est « exotique », bien que 100 % athoise. « Le premier nez est fumé, suivi de notes du sureau et d’airelles. En bouche, cette bière à l’amertume légère possède une rondeur particulièrement agréable ». Cette bière « Sauvage » est un hommage assumé au folklore athois et à un de ses personnages les plus populaires.