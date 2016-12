Jean-Marie Degaugue, l'homme trahi, s'est éteint

La nouvelle a ébranlé la cité des Cayoteux dont il a assuré le maïorat entre 2006 et 2012. Jean-Marie Degaugue était un homme « fondamentalement gentil » selon l’expression d’un de ses adversaires politiques, mais il n’a jamais réussi à faire l’unanimité. « On a fait passer ma tolérance pour de la naïveté », nous avait-il confié. « Mon unique but était de maintenir une ambiance de travail conviviale pour faire avancer les dossiers. Et quoi qu’on en dise, des choses ont bien été réalisées sur Lessines. »

Ses six années à la tête de la commune ont été marquées par de fortes dissensions internes au sein du Parti Socialiste dont il a fini par s’éloigner. L’ancien bourgmestre s’était dit « dégoûté » par la politique, mais il avait annoncé à nos confrères de « l’Avenir » son intention de se représenter aux élections communales de 2018. Cet ancien militaire de carrière, passionné d’escrime, voulait rétablir son honneur estimant avoir été « noirci » par les siens. Il nous avait confié se sentir plus proche de son partenaire de majorité, le MR, et plus particulièrement de l’ancien champion cycliste Claudy Criquelion, passionné comme lui de sport et lui aussi disparu tragiquement. Il aurait pu devenir bourgmestre beaucoup plus tôt, mais en 2000, une liste dissidente PS l’avait privé de l’écharpe maïorale à l’issue d’un incroyable imbroglio : le socialiste dissident était allé chercher les signatures auprès des autres formations politiques. Le destin politique de Jean-Marie Degaugue était celui d’un homme trahi. Il n’aura pas l’occasion de prendre sa revanche. Les funérailles de l’ancien bourgmestre seront célébrées le 4 janvier.