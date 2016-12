Estaimpuis : stérilisation des chats errants, clap 2e!

Bien qu’indépendants et débrouillards, les chats errants sont souvent faibles, affamés, malades. Vagabondant nuit et jour, ils ont du mal à trouver de la nourriture et peuvent causer des nuisances en portant des parasites ou en détruisant les poubelles.

Enfin, ils se reproduisent à vive allure : un chat peut engendrer jusqu’à huit chatons par an. Des animaux vulnérables qui survivront avec difficulté. Afin de lutter contre leur prolifération, la stérilisation est de mise. À Estaimpuis, on s’y attelle depuis fin 2015. Un premier subside de 2.000 euros a permis de déjà stériliser 43 matous.

Retrouvez cet article dans notre dédition du 29 décembre ou sur notre édition digitale.