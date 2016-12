Un repas spécial Noël pour les «aînés» à Brunehaut

Ce jeudi 22 décembre, 14 seniors de l’entité de Brunehaut ont participé à la Journée de Noël des Aînés. Ces journées, organisées une fois par mois par le Plan de Cohésion Sociale de Brunehaut et l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), sont destinées aux Brunehautois âgés de plus de 70 ans qui souffrent de solitude et qui souhaitent passer une journée conviviale avec d’autres habitants.

Ce projet de mettre sur pied des « Journées des aînés » (prélude à une éventuelle maison communautaire) a été initié début 2016. Une enquête avait été envoyée à tous les seniors de plus de 70 ans (660 courriers) afin de mieux cerner leurs attentes. Le dépouillement a permis de définir deux profils : d’une part les personnes encore très actives qui souhaitaient des excursions, et d’autre part les personnes plus isolées, souvent dépourvues de moyen de locomotion, qui avaient « juste » envie de passer un moment agréable avec d’autres seniors de l’entité.

Pour répondre aux attentes de ces personnes plus isolées, la commune (via son PCS) a décidé de mettre en place, en collaboration avec l’ADMR, trois journées « test » en juin, juillet et août. Le 23 juin, huit aînés de l’entité ont participé à cette première journée. Ils ont préparé et partagé le repas de midi, tout en discutant de tout et de rien.

Forts de l’enthousiasme des participants, qui sont aujourd’hui une petite quinzaine, le PCS et l’ADMR ont décidé en août de poursuivre ce projet. Les prochaines séances sont prévues les jeudis 26 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin de 10h à 16h à la Maison de village de Laplaigne. La participation est fixée à 5€ la journée, repas compris, et les inscriptions sont obligatoires au 0470/23.97.28.