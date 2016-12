Assistez à l'enregistrement de l'émission «un samedi d'enfer» à Tournai

Cela se passera le vendredi 13 janvier, de 17 à 19h : le Musée des Beaux-Arts de Tournai accueillera l’émission radiophonique « Un Samedi d’Enfer » avec Florence Hainaut, Bruno Coppens, Pierre Kroll (sous réserve) et Nicolas Buytaers.

L’émission recevra deux invités majeurs en rapport avec le Ramdam Festival de Tournai (diffusion le samedi 14 janvier entre 9 et 10h sur La Première).

Un Samedi d’Enfer, c’est une tranche d’humour au ton culotté. Un invité majeur de l’actualité est mis sur le grill par de fines plumes trempées dans l’humour acide : Pierre Kroll, Florence Hainaut et Bruno Coppens. « Pourquoi on vous a invité ? », « Pourquoi on ne vous invitera plus ? », « Speed dating d’embauche » : voilà le menu servi entre autres à Rudy Demotte, Marie-Christine Marghem, Paul Magnette, Didier Reynders, Eric Domb, Noël Godin, Jean-Marc Nollet, Pierre Marcolini, Jacqueline Galant…

Adresse de l’enregistrement : Musée des Beaux-Arts – Rue de l’Enclos Saint-Martin 3, 7500 Tournai (les inscrits doivent se présenter pour 16h45 au Musée). Inscription : (dans la limite du nombre de places disponibles) sur cette adresse mail : christophe.lison@tournai.be