Saint-Josse: un enfant de 6 ans dans un état critique après été laissé pendant 15 heures sur le balcon, dans le froid, en guise de punition

De graves faits de maltraitance ont été constatés sur deux enfants de six ans à Saint-Josse, lundi soir. Tout commence lorsque les secours sont appelés pour un enfant inconscient. Ce qu’ils vont découvrir est grave.

Selon la DH, lundi en début de soirée, les secours sont appelés pour un petit garçon qui est inconscient. En fait, aux urgences, on s’aperçoit que l’enfant souffre d’hypothermie. Il souffre aussi visiblement de malnutrition.

La police envoyée sur place comprend ce qui s’est passé. Ce petit garçon avait été puni parce qu’il avait réclamé de la nourriture. Et la punition avait consisté à le laisser dehors, sur le balcon, pendant 15 heures. Il était resté là, en pyjama, entre 5 heures du matin et 20 heures, lorsqu’il a perdu connaissance.

Etat critique

L’enfant se trouve toujours dans un état très critique et sa sœur jumelle a également été hospitalisée. Les deux enfants présentent des traces de maltraitance et de malnutrition manifeste. Un juge de la jeunesse a été saisi et a confirmé le placement des deux enfants à l’hôpital.

Le beau-père de 21 ans est passé aux aveux sans pour autant réaliser la gravité des faits, tandis que la mère de 31 ans est dans le déni, a rapporté le parquet.

Le beau-père est inscrit à la commune de Saint-Josse-ten-Noode tandis que ni la mère des enfants ni les enfants eux-mêmes ne sont inscrits en Belgique. Ils sont de nationalité française et les enfants ne sont pas scolarisés en Belgique. On ignore depuis quand ils s’y trouvent.

Une procédure de déchéance de l’autorité parentale pourrait être entamée, a expliqué le parquet.