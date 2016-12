Des panneaux taggés à Hérinnes et des déchets abandonnés aux Albronnes à Pecq

Ce n’est pas la première fois que le site des Albronnes, situé le long de l’Escaut, en bordure de Pecq, fait l’objet de dégradations. « On dit que l'homme est un loup pour l'homme, force est de constater que certains ressemblent plus à des porcs qu'à des loups », lâche avec colère le Premier échevin de Pecq, René Smette, attaché à ce site.

C’est un ouvrier communal, qui a en effet constaté ces faits de dégradations mardi matin. Il en a avisé le Premier Echevin.

« Un nouvel exemple de dégradations où l'on déverse abondamment et quasi en permanence des déchets qui devraient se trouver dans des sacs poubelles ou dans les parcs à conteneurs », évoquant du papier, des canettes, des bouteilles, des mégots ou encore du carrelage et des déchets de construction. « Et c’est encore une équipe d'ouvriers communaux qui devra recommencer le nettoyage et l’évacuation. Où est le respect du travail des autres, où est le civisme ? » questionne René Smette qui réfléchit à une solution pour éviter de tels actes.

À Hérinnes, c’est à l’entrée du village, rue de Marvis, que des panneaux de signalisation destinés à réduire la vitesse ont été dégradés. L’un d’eux a même disparu. « Nous essayons de réguler la vitesse à cet endroit, en venant de Molenbaix, vu que l’on arrive en agglomération, vu la proximité d’une cité où il y a des personnes à mobilité réduite, des usagers faibles, des enfants », poursuit René Smette, mais « des imbéciles ne supportent pas qu'on touche à leur liberté de rouler vite, leur liberté de tuer ».

Résultat : deux panneaux taggés (changement de sens et de vitesse autorisée), un panneau disparu, des blocs destinés à matérialiser un rétrécissement déplacés. Ces panneaux avaient été installés il y trois semaines dans la rue de Marvis.

