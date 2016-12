Mouscron: nos idées pour un réveillon «last minute» réussi

Le plus exotique : Pour les audacieux qui ne craignent pas de marier foie gras et udon (ces grosses nouilles japonaises), le Samouraï sort le grand jeu avec menu de fête et soirée dansante. Le repas sera préparé sur plaques chauffantes, à la vue des convives, et ceux qui ont déjà réservé seront installés de manière à profiter pleinement du spectacle. Pour les retardataires, à défaut de show culinaire, il feront de bonnes affaires, puisqu’en étant placé sur le côté, ils pourront bénéficier d’une ristourne de 10 %. Au programme : karaoké, et à partir de minuit, musique ! Le menu inclut une coupe de champagne et coûte 55 euros. Renseignements : 056/48.43.40.

La suite en cliquant sur le lien ci-contre :