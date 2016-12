Ploegsteert: des enfants ont rejoué la trêve de Noël

R.D.

Ce mercredi, Plugstreet 14-18, le centre d’interprétation de la première guerre organisait pour la seconde fois cette année une journée intergénérationnelle. Un moment pour rassembler parents et enfants autour du thème de la guerre et plus particulièrement de la trêve de Noël. Cet événement célèbre de 1914 avait stoppé non officiellement les combats entre les armées allemandes et britanniques sur le front de l’Ouest durant le réveillon de Noël.