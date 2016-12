Carlos Tevez débarque en Chine comme le joueur le mieux payé du monde, devant Messi et Ronaldo!

Il va gagner plus de 70 euros à la minute pendant deux saisons, grâce à un salaire mirobolant offert par le Shanghai Shenhua.

Avec son transfert au club chinois de Shanghai Shenhua, l’attaquant argentin Carlos Tevez sera mieux payé, en termes de salaire, que les deux meilleurs joueurs du monde, son compatriote Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo.

Une source proche du joueur a confirmé à l’AFP que Tevez gagnerait environ 38 millions d’euros par saison à Shanghai, ce qui en ferait le joueur le mieux rétribué de l’histoire du foot en revenus salariaux.

Dans son club argentin de Boca Juniors, l’attaquant de 32 ans touchait environ deux millions par an.

Il devance ainsi désormais les deux joueurs qui se sont partagés les neuf dernières éditions du Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo (31 ans) et Messi (29 ans), même si ces derniers engrangent bien plus de revenus issus des droits à l’image (sponsors etc.) que Tevez.

Ronaldo a prolongé en novembre son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2021 et son salaire est estimé à 23,6 millions d’euros, selon la presse portugaise.

Messi, lui, touche environ 20 millions d’euros par an jusqu’en 2018, selon la presse espagnole. Le FC Barcelone a déjà annoncé cet automne qu’il comptait faire prolonger son buteur, revalorisation salariale à la clef.

Un autre « Chinois » en deuxième place

Mais en termes de salaires, les deux monstres du foot se sont également fait battre par Oscar: le Brésilien, qui évoluait à Chelsea, a signé avec le Shanghai SIPG le 23 décembre pour un salaire estimé à 24 millions d’euros par saison.

Le montant de son transfert s’est élevé à quelque 71 millions d’euros, selon la presse britannique, ce qui en fait le record en Asie.

Les clubs de la Super League chinoise ont dépensé plus de 400 millions d’euros pour l’achat de joueurs en 2016, après un appel du gouvernement chinois à faire du pays une superpuissance footballistique à l’horizon 2050.

Plusieurs joueurs ont cédé aux sirènes chinoises cette année: Ramires (ex-Chelsea, 29 ans), Alex Teixeira (ex-Shakhtar Donetsk, 26 ans), Jackson Martinez (ex-Atletico Madrid, 30 ans), Ezequiel Lavezzi (ex-PSG, 31 ans) ou encore Graziano Pellè (ex-Southampton, 31 ans).

> Top 5 des salaires (estimations de la presse):

1. Carlos Tevez (Arg/Shanghai Shenhua/Chn): 38 millions d’euros

2. Oscar (Bré/Shanghai SIPG/Chn): 24 millions

3. Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid/Esp): 23,6 millions

4. Lionel Messi (Arg/FC Barcelone/Esp): 20 millions

. Hulk (Bré/Shanghai SIPG/Chn): 20 millions