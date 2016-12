Le cycliste belge Gianni Meersman met un terme à sa carrière suite à "un bilan cardiaque anormal"

Gianni Meersman, 31 ans depuis le 5 décembre, est contraint de mettre un terme à sa carrière, avec effet immédiat, en raison d’un « bilan cardiaque anormal », a annoncé vendredi ’Celio Sport et Image’, son agence de management.

« Lors d’un contrôle médical de routine, une arythmie cardiaque et du tissu cicatriciel ont été découverts. Des examens supplémentaires ont ensuite confirmé que celles-ci signifieraient un grave danger pour sa santé s’il continuait à exercer son sport à haut niveau, ce qui l’a contraint à la décision difficile et dramatique d’arrêter sa carrière immédiatement », détaille le communiqué.

Le coureur d’Etixx-Quick Step a remporté cette année deux étapes sur le Tour d’Espagne, et allait en principe évoluer pour l’équipe française Fortuneo-Vital Concept en 2017.

« Lorsque ce bilan cardiaque anormal a été découvert il y a quelques semaines, c’était évidemment comme un vrai coup de tonnerre. Entre-temps j’ai passé des tests et des scans supplémentaires, mais ceux-ci confirmaient que ce risque de santé subsisterait si je continuais de faire du vélo au plus haut niveau. Les spécialistes m’ont donc conseillé de mettre fin à ma carrière active », a regretté Gianni Meersman. « Par rapport à ma femme et ma fille, qui ont mis tout de côté pendant ma carrière, je ne peux et ne veux pas prendre un tel risque. Le vélo n’était non seulement ma profession mais aussi ma passion, et c’est donc avec beaucoup de douleur que j’ai pris cette décision ».

Professionnel durant dix années, Gianni Meersman a roulé pour Discovery Channel, la Française des Jeux, Lotto-Belisol et Etixx-Quick Step. Il compte également à son palmarès des victoires d’étapes au Tour de Romandie et au Tour de Catalogne, un succès au Tour de Wallonie (2014), à la Handzame Classic (2015) et à la Cadel Evans Great Ocean Road Race (2015), notamment.