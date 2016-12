Les Belges sont les buteurs les plus efficaces de la Premier League (infographie)

Ce vendredi soir (21h00), Everton ouvre le bal de la 19e journée de Premier League en se déplaçant à Hull City. Un voyage chez une bien triste et terne lanterne rouge qui promet de nouvelles et riches envolées spectaculaires qui échappent, fort heureusement, à une monotonie toute tracée. Car les Toffees vivent, cette saison encore, sous la férule d’un super duo belge composé de Romelu Lukaku et de Kevin Mirallas, deux Diables rouges qui militent haut et fort pour le label de qualité « noir-jaune-rouge ».

Et les chiffres sont là pour confirmer une sensibilité aussi légère qu’euphorisante : avec un total conséquent de 42 buts inscrits, les 21 pions belges utilisés depuis l’entame de la saison sont, et de loin, les plus efficaces de la Premier League, le championnat anglais de football. La moyenne de deux roses plantées par prétendant est incomparable. Seuls les Anglais et Espagnols ont scoré plus régulièrement mais la légion de leurs représentants nationaux respectifs est aussi davantage fournie : 141 goals pour les 197 joueurs locaux et 46 réalisations pour les 37 footballeurs hispaniques.

Lukaku devant Hazard et Benteke

Parmi les nations bénéficiant au moins de 10 éléments cette saison en Premier League, la Belgique trône largement en tête de ce classement (officieux) des peuplades les plus efficientes et redoutables.

Romelu Lukaku (10 buts), parangon effectif de cette maîtrise, est accompagné d’Eden Hazard (9), Christian Benteke (8), Nacer Chadli (4), Divock Origi (4), Kevin Mirallas (2), Kevin De Bruyne (2), Christian Kabasele (1), Michy Batshuayi (1) et Steven Defour (1), un vaste tableau qui tisse des liens de confort et d’assurance et qui ne demande qu’à s’élargir.

Les Diables rouges ne sont d’ailleurs pas uniquement voraces en zone de finition, ils se montrent également très créatifs et besogneux dans leur approche collective du jeu. Avec l’ajout de 25 passes décisives, ils sont directement impliqués dans 67 des 509 buts marqués dans la compétition anglaise (13,16 %).