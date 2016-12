Pour l'été 2017, les bassins de Frasnes vont sortir la tête de l'eau...

Avoir transformé les anciens bassins de décantation de la sucrerie en une zone naturelle a été un beau défi pour la commune de Frasnes qui a repris le site de 21 hectares en 2005, un an après la fermeture de la sucrerie. Dans les années qui ont suivi cette acquisition, le site a évolué. Et il a été scindé : 15 hectares sont devenus une réserve naturelle interdite au public, un accès réservé aux professionnels de la nature. Et 6 hectares ont été aménagés à partir de 2010 et confiés au CRIE de Mouscron. Des aménagements y ont été réalisés : des postes d’observation, des ponts, des pontons alors qu’une clôture a été posée pour protéger le site entier dans lequel paissent à l’année des moutons nordiques résistants.

Le site va encore évoluer puisqu’un chantier de réhabilitation va être mené au printemps pour renforcer son attractivité.

Aujourd’hui visité principalement par des écoliers, guidés par des amoureux de la nature spécialement formés, il devrait pouvoir accueillir plus de visiteurs dans les prochaines années. Et devenir une véritablement attraction touristique, tournée exclusivement vers la nature.

« C’est bien notre volonté », explique l’échevin du Tourisme et de l’Environnement Valéry Gosselain, qui nous a détaillé le chantier qui, si tout va bien, devrait être terminé pour l’été prochain. Le permis d’Urbanisme relatif à ces aménagements vient d’ailleurs d’être accordé à la commune de Frasnes.

Un projet à découvrir dans notre édition digitale et samedi dans Nord Éclair