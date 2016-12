Tournai: Serge Gruielle, alias Monsieur Scoubidou, s'est éteint à l'âge de 70 ans

D.FCT

Nous avons appris le décès, à l’âge de 70 ans, de Serge Gruielle, une figure tournaisienne bien connue. Il a tenu le commerce d’alimentation de la rue du Cygne plus connu sous le nom de « Scoubidou ». On l’appellait d’ailleurs « Monsieur Scoubidou ». Le sympathique et jovial commerçant a aussi pendant très longtemps été le délégué officiel du Racing de Tournai.