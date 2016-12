Le beau cadeau du Nouvel An pour Dries Mertens: il va prolonger avec un salaire doublé à Naples

Dries Mertens est devenu une véritable machine à marquer lors de cette dernière année. Auteur de trois buts et de quatre assists avec les Diables rouges cette saison, il s’est aussi illustré avec son club de Naples, inscrivant 15 buts en 22 sorties officielles cette saison. Depuis son arrivée au San Paolo, en 2013, il est même passé à 50 roses. Et surtout, les supporters napolitains se souviendront longtemps de son triplé contre Cagliari suivi d’un quadruplé, quatre jours plus tard au Torino. Soit sept buts en sept jours !

Face à cette salve de buts, Naples a décidé de s’activer pour conserver la pépite belge à la maison. Le club a ainsi brutalement accéléré les négociations pour son nouveau contrat (celui échet en 2018), lui proposant une prolongation jusqu’en 2021 avec un salaire doublé (2,5 millions €), avec une clause libératoire de 40 millions € (pour l’étranger), activable dans deux ans. L’accord devrait être signé vers le… 7 janvier, date de la reprise contre la Sampdoria.