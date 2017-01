Première séance de dédicaces pour Sarah Morant à Mouscron

Une première pour la jeune Mouscronnoise Sarah Morant ce vendredi. Elle a fait sa première séance de dédicaces dans la région, au Club de Mouscron. « C’est particulier parce qu’il y a des gens que je connais », sourit-elle. Son roman « Timide » a été publié par les éditions Hachette en novembre dernier. Sarah avait été repérée sur la plateforme Wattpad (notre édition du 20 novembre dernier).

Un peu intimidée en début de séance, Sarah s’est tout de même montrée très naturelle et sympa avec ses lecteurs, des adolescentes pour la plupart. « Ça fait bizarre, mais c’est bien aussi. Quand on écrit sur internet, on n’a pas la réaction des gens. Quand on les voit on peut leur demander ce qu’ils ont pensé du livre, voir comment ils réagissent à l’histoire. C’est vraiment quelque chose qu’on n’a pas autrement qu’en dédicaces », confie la jeune écrivaine.

