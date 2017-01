Rupture d'une importante canalisation d'eau à Tournai

Il était 05h00 du matin lorsque les services de secours de Tournai ont été alertés de la rupture d’une une canalisation d’eau à proximité du rond-point de la Dorcas à Tournai. «Il s’agit d’une canalisation de fort diamètre qui a éclaté à l’angle de la rue de la Citadelle et de la rue Despars. Ces rues étant en forte déclivité, des torrents d’eau ont dévalé en direction des boulevards et du rond-point. Les deux bandes de circulation étaient noyées et il y avait aussi un risque d’effondrement. L’eau gelant au fur et à mesure, le rond-point a dû être fermé à la circulation. Les pompiers et les ouvriers communaux sont intervenus. Le service de garde de la Société wallonne de distribution d’eau (SWDE) est sur place et procède actuellement à la réparation de cette canalisation», nous a-t-on précisé au commissariat central de la zone de police du Tournaisis.

Il est donc conseillé aux usagers d’éviter d’emprunter les boulevards de ceinture pour rejoindre les extrémités de la ville. Par ailleurs, le quartier de la Dorcas est privé d’eau.

Les agents de la SDWE espèrent pouvoir colmater la conduite et rétablir l’eau dans la rue de la citadelle courant de l’après-midi