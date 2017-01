Le camion «Christmas Cola» de passage à Mouscron

À l’intérieur du camion, on pouvait évidemment y retrouver le père Noël pour le bonheur des plus petit ainsi que de charmantes mères Noël pour les plus âgés. Un spectateur témoigne : « Les jeunes sont ravis de voir ce camion qu’ils ont tellement vu à la télévision. C’est une boisson qu’ils connaissent depuis tout petit et qui fait partie de leur entourage quotidien. C’est une publicité qui nous permet de vivre l’effet Coca-Cola ».

Certains passent pour récupérer les échantillons gratuits quant à d’autres ils sont arrivés à l’avance pour voir ce camion si célèbre.« Je suis là depuis 14h30, je ne voulais pas rater ce passage que je ne reverrai peut-être jamais, la ville a eu là une merveilleuse initiative. Je viens avec les enfants mais je suis persuadé que j’en profite beaucoup plus qu’eux. C’est une chose que je partage direct avec les copains sur les réseaux sociaux ». Près de1.300 bouteilles seront distribuées, un fameux coup de pub pour la marque qui veut vraiment marquer les esprits.