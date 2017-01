Mouscron: 30 personnes donnent leur sang par semaine, mais ce n'est pas suffisant

Le don du sang est un acte volontaire, bénévole mais surtout responsable et réservé aux personnes majeures. Il est impératif que le donneur soit en bonne santé pour éviter toute contamination accidentelle. Par sécurité, une entrevue avec un médecin ou un professionnel de la santé est prévue avant chaque don. Il faut savoir qu’il n’existe aujourd’hui aucun produit manufacturé artificiellement capable de se substituer complètement au sang humain. Le geste du don est donc indispensable. Sephora Peirs, 19 ans, qui donne son sang pour la première fois témoigne : « J’ai la chance d’être en bonne santé alors je pense qu’il est normal d’aider les gens qui ne le sont pas et qui ont donc besoin de moi. Je ne suis pas inquiète, ma mère le fait régulièrement et pour l’avoir plusieurs fois accompagner je sais comment cela se passe. En plus agir en citoyenne responsable me donne un peu de fierté puisque. je sais que je peux sauver trois personnes ».

Corps et sang

« Aujourd’hui à Mouscron, environ 30 personnes donnent leur sang par semaine. C’est beaucoup mais il en faut toujours plus. À chaque fois on prélève environ 450 centilitres de sang chez l’individu (une personne possède en moyenne entre 4 et 6 litres de sang). La plus grosse partie pour le don en tant que tel et une infime partie pour les tests subsidiaires » nous confie l’infirmier en charge. Après le don, pas pour autant de quoi s’inquiéter puisque le corps avec l’aide des nutriments ingérés par la personne va naturellement compenser la perte en fabriquant de lui-même de nouvelles cellules (plusieurs centaines de milliards par jour). Ce mécanisme automatique s’opère grâce à la moelle osseuse et aux multiples cellules-souches qu’elle contient. « L’important est de mettre le donneur en confiance et également de le remercier. C’est une preuve de courage que de donner son sang pour la communauté. Une boisson ou une petite collation est d’ailleurs là pour montrer que le don c’est surtout un bel échange ».