Quelles seront les meilleures pralines de tout le Hainaut ?

« La table à Thor » est un club de dégustation qui existe depuis 18 ans. Les membres se rencontrent environ toutes les six semaines pour goûter de nouveaux produits.

« Nous sommes une confrérie d’œnologie à la base. Nous organisons des dégustations de vins par thèmes, cépages… On travaille aussi sur la dégustation de produits de bouche comme le beurre de ferme ou encore le jambon. On essaie de définir les critères de qualité de chaque produit. On doit être capable de juger si quelque chose est de bonne qualité, même si on n’aime pas ce produit », explique Thierry Murez, l’un des membres fondateurs.

La confrérie a décidé de se lancer dans un nouveau projet : un concours des meilleures pralines du Hainaut.

« L’idée du concours, c’est de remettre trois prix, pour les trois meilleures pralines du Hainaut. On se base sur l’idée du chocolat noir tout en laissant une certaine liberté aux artisans. Car tout le monde ne fait pas la même praline... Or, nous voulons permettre à tous les artisans de rentrer dans la course, même avec une texture particulière comme la nougatine… » détaille Thierry Murez.

Seuls les artisans qui font leurs propres pralines sont autorisés à participer au concours.

« On va contacter tous les artisans de la province du Hainaut, soit 31 chocolatiers. Il y a vraiment une recrudescence ces dernières années. »

« On doit recevoir les pralines avant le jour du concours pour faire des lots à l’avance car ce sera évalué à l’aveugle. Si on reçoit beaucoup de produits, on étalera l’évaluation sur plusieurs jours », indique le passionné.

Les membres aguerris du club de dégustation constitueront le jury.

« Il sera composé de 12 personnes de la confrérie. On a prévu des ateliers préparatoires sur le chocolat en février. On va déguster des pralines d’en dehors du Hainaut, on va travailler avec du mauvais et du bon. Il y a différents critères à évaluer : l’aspect visuel, la présentation, le volume, les parfums, l’équilibre... »