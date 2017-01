Froidchapelle: un quadragénaire et son chien meurent dans l'explosion d'un chalet

Samedi à 23h51 précises, un résident du parc résidentiel Le Bosquet, à Froidchapelle, a entendu une explosion non loin de chez lui. Il est sorti de sa maison et a vu des flammes sortir d’un chalet. Une personne a alors crié qu’une autre bonbonne se trouvait sur les lieux, et notre témoin a préféré rebrousser chemin. Heureusement d’ailleurs, parce que quelques secondes plus tard, une seconde explosion a projeté en l’air une partie du contenu du chalet et a provoqué des flammes de plus de dix mètres de haut !

Mort avec son chien

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué les explosions et l’incendie qui ont réduit ce chalet à rien.

Une personne habitait les lieux avec son chien.

Il s’agit d’un homme âgé de 43 ans qui souffrait de graves problèmes cérébraux, engendrant notamment des difficultés d’expression.

L’homme et son chien sont décédés.