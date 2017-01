Un homme poignardé à une dizaine de reprises à Lodelinsart: il est entre la vie et la mort

Un quinquagénaire s’est écroulé devant un café de Lodelinsart (Charleroi), victime d’une dizaine de coups de couteau dans le dos, dans la nuit de samedi à dimanche. Les circonstances de cette tentative de meurtre sont pour l’heure inconnues. La victime est entre la vie et la mort.

Un homme de 53 ans, originaire de Gilly, s’est écroulé devant des clients du café «Le Silver», installé sur la chaussée de Châtelet à Lodelinsart, durant la nuit de samedi à dimanche. La victime, arrivée sur les lieux en taxi et qui ne sortait apparemment pas de l’établissement, était couverte de sang.

Avertis des faits, les secours sont descendus sur place et ont pris le quinquagénaire en charge. Poignardé à une dizaine de reprises, l’homme est actuellement entre la vie et la mort. Pour l’heure, les circonstances de cette tentative de meurtre sont particulièrement floues.

Le parquet et la juge d’instruction sont descendus sur les lieux dans le courant de la nuit et les enquêteurs tentent actuellement de retracer les faits et gestes de la victime avant son agression.