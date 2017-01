Celles: une DVDthèque sur le festival Ramdam...

Au cours de la soirée d’inauguration, une rétrospective du festival Ramdam sera présentée au public et un présentoir du Ramdam sera inauguré. Il a été conçu pour l'occasion par Franck Assale, élève de troisième Stylisme de l'Objet à Saint-Luc Tournai, sur un projet coordonné par Monsieur Peter Vandekerckhove.

Cette année, l'édition 2017 du Ramdam, le festival du film qui dérange, aura lieu du 14 au 24 janvier 2017. Selon les organisateurs, il faut entendre « qui dérange » dans le sens de « pas rangé, déplacé, inclassable » mais aussi dans le sens de « qui remue, questionne, suscite écho et débat, interpelle, chambarde, émeut, fait réfléchir, trouble, gêne, choque, importune, transgresse, bref, fait du rabouf, du raffut, du vacarme, avec toutes les nuances que la production d’un son comporte : du plus sourd au plus criant, du plus tapageur au plus mélodieux, du plus obsédant au plus limpide ». La soirée d’ouverture de la 7 e édition aura lieu le lundi 16 janvier 2017 à 20h à Imagix Tournai avec la projection en avant-première mondiale et en présence du réalisateur et de toute l’équipe du film Dode Hoek de Nabil Ben Yadir.