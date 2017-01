Un papa accuse le CHwapi de mauvais traitements

Franck Mouton ne mâche pas ses mots : « On nous propose une médecine expéditive », clame-t-il. « Et ça, je ne suis pas d’accord ! ». Ce père de famille, français d’origine, mais qui réside à Tournai, en veut pour preuve la mésaventure de son fils, Jean-Louis, âgé de 16 ans, et la façon dont le CHwapi l’aurait pris en charge. Le 1 er septembre 2016, c’est la rentrée. « Jean-Louis venait de signer son contrat d’apprentissage, à l’essai, se souvient Franck Mouton. « Sur le passage pour piétons de la chaussée de Douai, il a été percuté par une voiture ».

Commence alors le parcours hospitalier du jeune homme.

