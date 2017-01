Les dégâts plus importants que le montant du vol!

Un cambriolage avec effraction a eu lieu durant la nuit de la Saint-Sylvestre dans la librairie 217 DS sur la place de Quevaucamps. Résultats : un maigre larcin mais une vitrine fracassée à coup de pavés et un libraire qui veut changer de métier.

C’est une nouvelle année qui commence bien mal pour Eddy Dupont, libraire à Quevaucamps. D’ailleurs, la fin 2016, ce n’était guère mieux non plus. Il y a une quinzaine de jours, deux individus avaient fracassé son distributeur de boissons et de friandises pour atteindre le monnayeur de l’appareil. À l’époque, les malfrats étaient repartis bredouilles, mais remplacer le triple vitrage de l’appareil endommagé avait coûté à Eddy la bagatelle de 500 euros ! Dimanche, c’est sa vitrine qui a volé en éclats...

