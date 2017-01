La Wallonie et Bruxelles se réveillent sous la neige: appel à la prudence sur les routes en raison du verglas (Vidéo)

Les chaussées peuvent être glissantes en raison de la présence de verglas ce lundi matin, avertit le Centre flamand du trafic routier, qui appelle les automobilistes à adapter leur conduite, surtout à hauteur des bretelles d’entrée et de sortie d’autoroutes, sur les ponts et les viaducs.

Au sud du pays, l’alerte orange lancée dimanche reste valable jusqu’à 13h00 dans les provinces de Liège, Hainaut, Namur et Luxembourg.

Vers 07h30, aucun problème majeur n’était à signaler, mais les conseils de prudence restent en vigueur.

Au sud du Sillon Sambre et Meuse, une accumulation de 1 à 3 cm de neige est encore attendue.

En Wallonie, certains bus TEC sont déviés ou circulent avec du retard. A Liège-Verviers, où le «plan intempéries» a été activé, les lignes 23 et 81 sont à l’arrêt. Il est recommandé aux voyageurs de consulter les mises à jour sur le site web de la société avant tout déplacement.

Encore quelques flocons et averses hivernales

Ce lundi matin, il neigera encore sur les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Une accumulation de 1 à 3 cm est possible. Ailleurs, le ciel balancera entre éclaircies et champs de nuages parfois accompagnés d’averses hivernales, selon les prévisions de l’IRM.

Le thermomètre affichera 0 degré en Haute Belgique, 5 degrés dans le centre et 7 degrés au littoral. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur nord-ouest.

Lundi soir, quelques averses de neige fondante ou de neige resteront possibles avant l’apparition, pendant la nuit, d’un temps plus sec et d’éclaircies. En Ardenne, du brouillard givrant pourrait se former. Les minima varieront entre -7 degrés en Hautes-Fagnes, 0 degré dans le centre et 4 degrés au littoral. Il y aura un risque de plaques de givre sur l’ensemble du pays, sauf à la côte où les minima resteront positifs. Le vent d’ouest à nord-ouest sera faible et s’orientera par la suite au sud-ouest en devenant modéré.

Mardi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Les températures oscilleront autour de 6 degrés.