Malgré l'intérêt des Buffalos, Adrien Trebel ne devrait pas rejoindre La Gantoise

L’histoire d’amour entre Adrien Trebel et le Standard ne tourne pas encore au divorce mais il y a eu un sérieux coup canif dans le contrat ces derniers temps. Au point que l’absence du capitaine français à la fête de fin d’année des joueurs et du staff technique n’a évidemment pas été appréciée au sein du club. Ce n’était certainement pas le bon exemple à donner à ses équipiers et la sanction a été immédiate avec le retrait logique du brassard au profit d’Alexander Scholz.

Plus personne ne le niera, Trebel est un cas difficile à gérer. À chaque mercato, même si son entourage tente naïvement de calmer les esprits, il clame son envie de partir. Il l’a d’ailleurs encore fait lors d’une récente interview. Sauf que, comme sur le terrain, l’homme joue régulièrement plus pour lui que pour le collectif et, dans ces conditions, ne s’attire guère les regards des recruteurs. Dès lors, les offres ne s’accumulent pas sur les bureaux de la direction principautaire.

Néanmoins, mise évidemment au courant des problèmes que l’ancien Nantais est en train de connaître en bord de Meuse, Gand, après un timide flirt l’été dernier, a manifesté son intérêt ces derniers jours. Mais avec au bout de la démarche une très probable fin de non-recevoir.

La Chine le voulait en été

En effet, si le club principautaire n’est pas nécessairement opposé au départ de son ancien capitaine dont l’étoile a sérieusement pâli ces derniers mois à tous les étages de la formation liégeoise, ce n’est évidemment pas pour renforcer un concurrent direct à la lutte pour le Top 6. Un Trebel revanchard est capable de montrer beaucoup plus que ce qu’il a démontré à Sclessin durant toute l’année 2016. Dès lors, les chances de le voir atterrir chez les Buffalos sont quasi nulles sauf évidemment revirement extraordinaire de la situation. Ce qui sous-entend une grosse offre financière.

Or, celle-ci ne peut finalement venir que de Chine ou des pays du Golfe. Deux contrées qui s’étaient précisément manifestées cet été. Mais si le Français a catégoriquement refusé l’offre de l’Empire du Milieu, la proposition d’Al-Jazeera était bien trop nébuleuse pour que le Standard se lance dans un deal d’autant que l’expérience d’Ezekiel lui a appris à être prudent dans ce genre de transactions.