Au moins cinq week-ends prolongés en 2017: voici comment vous pouvez bénéficier de près de 60 jours de congé grâce aux jours fériés!

L’année 2017 sera une nouvelle fois riche en congés fort intéressants pour les travailleurs belges. Les week-ends prolongés seront en effet nombreux, avec notamment le jour de la fête nationale qui tombera un vendredi ou Noël qui tombera un lundi. Cela signifie ainsi que cinq jours fériés tomberont soit un lundi, soit un vendredi, permettant de profiter de fins de semaine plus reposantes qu’à l’accoutumée.

En vert, les congés scolaires. En rouge, les jours fériés.

Les travailleurs belges bénéficient en moyenne de 26,7 jours de vacances par année, comme le rapportent nos confrères du quotidien flamand Het Nieuwsblad. Du coup, grâce aux jours fériés idéalement placés cette année, il est possible pour un travailleur lambda d’obtenir plus de 60 jours de congé en planifiant à l’avance ces différents jours de congé potentiels.

Par exemple, en prenant quatre jours après le lundi de Pâques, mais aussi quatre jours après le lundi de Pentecôte, quatre jours durant la semaine de l’Assomption (15 août), huit jours durant les vacances de Toussaint et la semaine qui suit, et deux jours après Noël, il vous est ainsi possible de prendre 65 jours de vacances en ne dépensant que 26 jours de votre quota. Un bon plan pour encore mieux profiter de 2017 !