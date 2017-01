Axel Witsel file en Chine: il va devenir le 8e joueur le mieux payé au monde (infographie)

Jusqu’à nouvel ordre, avec l’officialisation du transfert du Diable rouge de l’autre côté de la Grande muraille, Axel Witsel percevra le quatrième salaire par ordre d’importance en Chinese Super League (CSL).

Avec 18 millions d’euros (net) par saison, il touchera des émoluments inférieurs uniquement à Carlos Tévez (38), Oscar (24) et Hulk (20), les deux premiers cités ayant signé leur nouveau contrat au cours de la semaine dernière, respectivement à Shanghai Shenhua et Shanghai SIPG ! Shanghai SIPG, le club entraîné par André Villas-Boas, sous les ordres duquel Wistel a travaillé jusqu’en juin dernier, paraissait justement tenir le bon bout, avant que le club de Cannavaro surenchérisse sur la proposition salariale et enlève le morceau par l’intermédiaire de Davide Lippi, agent Fifa et fils de Marcello, sélectionneur de l’équipe nationale chinoise ! Au niveau mondial, Axel Witsel deviendrait le huitième joueur de football le mieux payé (en ne comptant que le salaire) ! Derrière les trois « Chinois », Messi et Ronaldo, Neymar Junior et Bale !