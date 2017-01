Flotte automobile: du neuf sinon rien pour Comines-Warneton

La commune s’apprête à faire un « gros coup » pour remplacer et acquérir 800.000 euros de véhicules neufs cette année.

Selon Didier Vandeskelde, la flotte automobile de Comines-Warneton est « très ancienne ». « Ça tombe toujours en panne », déplore l’homme à la calculette de l’équipe communale. C’est vrai qu’entre les consommations de carburant et la maintenance, les vieux coucous coûtent cher. Alors pour 2017, l’équipe communale s’apprête à investir un gros budget (800.000 euros) en véhicules ordinaires, spéciaux et matériel et machines d’exploitation...

Retrouvez l’intégralité de cet article dans votre Nord Éclair ou dans notre édition numérique.