Leuze: quatre ans de prison pour avoir tenté de faire évader un détenu

Le tribunal correctionnel de Tournai a infligé lundi une peine de quatre ans de prison ferme à un Albanais qui a tenté de faire évader son cousin de la prison de Leuze-en-Hainaut, le 10 avril 2016. Le détenu, toujours incarcéré et escorté sous haute sécurité jusqu’au palais de justice de Tournai, écope quant à lui d’une peine de six mois de prison ferme pour bris de clôture. En récidive légale, les deux individus avaient été condamnés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants en novembre 2015.

Le soir du 10 avril 2016, T.T avait tenté de s’évader de la prison de Leuze. Cette tentative d’évasion avait été planifiée et organisée avec K.B (26 ans) qui était revenu spécialement d’Albanie dans le seul but de l’aider à s’évader. Il avait emmené une échelle, des cordes et une pince coupante qu’il avait balancée dans la cour de la prison alors que T.T faisait sa promenade.

Quand les policiers ont été informés de cette tentative d’évasion, T.T et K.B se trouvaient entre deux murs d’enceinte de la prison. T.T détenait une arme qu’il a jetée lorsque les policiers sont arrivés. «Nous n’avons jamais eu la volonté d’user de violence», avait commenté T.T, qui avait été condamné pour des faits de stupéfiants.

Un troisième individu, qui avait pris la fuite dans les champs, n’a jamais pu être identifié.