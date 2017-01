Pecq: le respect, le «vœu» de 2017 du directeur général Xavier Van Mullem ( + vidéo)

Entre l’administration et les conseillers, tout n’est pas toujours parfait ! Lors des vœux pecquois, le directeur général Xavier Van Mullem a tenu à recadrer certains élus, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, qui parfois manquent de respect envers le personnel et l’administration...

Certaines oreilles ont sifflé lundi matin lors de la cérémonie des vœux. Si quatre intervenants ont pris la parole, à savoir les directeurs généraux du CPAS et de la commune, le président du CPAS et le bourgmestre, on retiendra surtout les mots prononcés par Xavier Van Mullem, le directeur général, qui sans citer de noms a cependant clairement recadré certains élus qui ces dernières semaines ont tenté de jeter le discrédit sur son travail.

« En ce début d’année, il est de coutume d’organiser cette cérémonie pour écouter des discours qui souvent se veulent être un catalogue des actions menées au cours de l’année écoulée et des actions à mener dans l’année qui débute (...) J’ai décidé, de modifier quelque peu la donne et d’axer mon intervention sur une réflexion plus large sur notre rôle à tous dans le fonctionnement communal (mandataires, membres du personnel administratif, technique, enseignant) et ce, au début d’une année 2017 au cours de laquelle la lointaine échéance électorale de 2018 pourrait déjà faire sentir ses effets. Je me suis donc penché sur la définition faite par le petit Larousse du mot « respect « : un sentiment qui porte à traiter quelqu’un, quelque chose avec de grands égards, à ne pas porter atteinte à quelque chose (respect filial, respect des lois) (...) En écoutant et en observant certains comportements et certaines attitudes au cours de l’année écoulée, j’ai parfois été étonné du manque flagrant, voir total, de respect entre les différents intervenants censés faire fonctionner au mieux l’institution communale (...) Une citation de Gandhi que je vous cite « Lorsque nous critiquons, il faut le faire avec une humilité et une courtoisie qui ne laisse subsister aucune amertume », se vaut d’être méditée. Si l’on attend de l’administration qu’elle remplisse au mieux sa mission, est-ce pour autant que les agents doivent manquer de respect de la part de l’autorité ou des citoyens ? Personnellement je ne le pense pas et certaines situations et comportements en sont parfois la triste illustration. », a-t-il dit.

À lire aussi les voeux du CPAS et du bourgmestre dans notre édition digitale et mardi dans Nord Éclair