Mouscron: l'ancien chef de la BSR, Michel Poorteman, est décédé

Michel Poorteman était né le 30 juin 1955. Entré à la gendarmerie le 28 septembre 1973 pour la formation de sous-officiers d’élite, il a connu sa première affectation au cinquième groupe mobile de Bruxelles avant de rejoindre la brigade de Mouscron en 1978. Il passera ensuite à la BSR de Mouscron qu’il dirigera jusqu’à la réforme des polices de 2001 pour incorporer la police judiciaire fédérale de Tournai (devenue entre-temps police judiciaire de Mons) où il était toujours actif. Il était responsable des affaires concernant l’environnement avec un autre collègue. M. Poorteman était titulaire de la décoration militaire de première classe, médaille d’or de l’ordre de Léopold et palme d’or de l’ordre de la couronne. « Michel était un homme ouvert, compétent, toujours volontaire et faisant preuve d’un grand esprit de service. Cet esprit l’amènera durant plusieurs années à la présidence de l’amicale de la police judiciaire. Il était très connu et laissera un vide parmi ses collègues de la police judiciaire. »

Ses funérailles seront célébrées ce jeudi 5 janvier à 10h en l’église Saint-Barthélemy à 7700 Mouscron.

A sa famille, ses collègues, ses amis, Nord Eclair adresse ses plus sincères condoléances.