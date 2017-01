Libramont: Suzanne Thibeau, assassinée à l'âge de 93 ans, venait de toucher un million d'euros!

Fanny Jacques

Il y a deux ans jour pour jour, Suzanne Thibeau, 93 ans était retrouvée à son domicile de l’avenue de Bouillon, à Libramont. La nonagénaire avait été battue à mort. Quelques mois plus tard, Clara Maes, âgée de 82 ans, était inculpée et arrêtée pour le meurtre de son amie. Avant d’être libérée en attendant son procès. On apprend aujourd’hui que la victime avait touché un héritage estimé à un million d’euros. Ce qui serait vraisemblablement le mobile du crime.