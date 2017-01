Doha : David Goffin domine Haase et file au deuxième tour

David Goffin (N.4) s’est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Doha, épreuve ATP sur surface dure dotée de 1.237.190 dollars, lundi.

Le Liégeois, 4e tête de série et 11e joueur du monde, a battu au premier tour le Néerlandais Robin Haase, 29 ans, 59e au classement ATP, en deux sets 7-6 (7/4) et 6-2 en 1 heure et 29 minutes de match. Il aura fallu tout de même une heure au numéro 1 belge pour empocher la première manche 7-6 au jeu décisif (7/4). Le second set fut plus aisé à négocier.

Au deuxième tour, David Goffin, 26 ans, sera opposé soit à l’Espagnol Fernando Verdasco (ATP 42), 33 ans, soit au Canadien Vasil Pospisil (ATP 133), 26 ans également, issu des qualifications.

Bénéficiaire d’une invitation, Arthur De Greef, 24 ans, 134e mondial, est aussi engagé au premier tour de cet Open du Qatar. Le Bruxellois rencontre lundi au premier tour l’Egyptien Mohamed Safwat, 26 ans, 199e au classement ATP, issu aussi des qualifications.