Tribunal de Tournai: le réseau Obélix risque gros

Six Tourquennois sont poursuivis pour avoir écoulé des centaines de grammes de cocaïne et d’héroïne entre Antoing et Mouscron, notamment à proximité des gares. La circonstance aggravante d’association est contestée. Des peines de deux à six ans de prison requises par le ministère public.

Condamné à 18 mois de prison avec sursis dans le cadre d’un trafic de stupéfiants le 5 avril 2016, Salim N. (25 ans) a été pincé par la zone de police de Mouscron, quelques jours plus tard, alors qu’il effectuait une transaction de stupéfiants au Mont-à-Leux. Il risque une peine de six ans de prison ferme, requise lundi par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Tournai.

Connu dans le milieu sous divers surnoms (fils, gros ou Obélix), Salim est soupçonné d’être le leader d’une association de malfaiteurs, ce qu’il conteste. «Vous en connaissez beaucoup des chefs de réseaux qui vont prendre des risques pour 40 euros?», demande-t-il au juge.

De l’autre côté de la frontière, Maheidine B. (20 ans) l’attendait dans une voiture. «Je ne savais pas qu’il allait vendre de la drogue. Il m’a dit de l’attendre car il devait acheter des cigarettes», raconte le jeune homme.

Quelques jours plus tôt, c’est la zone de police de Tournai qui avait interpellé deux hommes à proximité de la gare de Froyennes. Nicolas B. (27 ans) et Angelo F. (24 ans), «les Italiens», avaient caché de la drogue dans le pommeau de vitesse d’une BMW : 65 grammes d’héroïne et 11 grammes de cocaïne. Nicolas, qui prétendait s’appeler Ignazio, avait un téléphone dont le numéro était le même que celui de Salim, dit Obélix. «Ah bon, je l’ignorais, c’est un hasard», s’étonne Nicolas.

Pas à la sauvette

Ce dernier est aussi étonné par son casier judiciaire exhibé par le procureur du roi. «Je n’ai jamais été condamné en Belgique. Extorsion ? C’est quoi? Cela ne me dit rien». Il ne se souvient plus non plus d’avoir appelé Salim, la vieille de sa libération de la prison de Forest.

Pour le ministère public, il ne fait aucun doute que Nicolas et Angelo ont repris le «commerce» transfrontalier de Salim et Amine, quand ceux-ci sont tombés entre les mains de la police, et que Nassedine et Maheidine ont repris le trafic à leur tour lors de la chute des Italiens.

Le ministère public s’appuie sur le témoignages de plusieurs toxicomanes qui trainent du côté du Mont-à-Leux mais aussi dans la région de Tournai. «C’est un réseau organisé qui fonctionne en cascade, plusieurs centaines de grammes de drogues dures ont été écoulées par semaine, ce n’était pas de la vente à la sauvette», insiste le substitut du procureur du roi, Alexandre Iancovici qui a requis six ans contre Obélix, quatre ans contre les Italiens et deux ans de prison contre les trois derniers larrons.

La défense de Salim, représentée par Me Vandermeersch, a tenté de limiter la casse en contestant la circonstance aggravante d’association. «Le ressenti des consommateurs interrogés par la police ne permet pas d’apprécier s’il y un réseau et s’il en est la tête pensante. De plus, les circonstances constitutifs de l’association ne sont pas rapportées par le ministère public», a plaidé l’avocat mouscronnois.

Me Dufrane, avocat de Nicolas, a plaidé le sursis probatoire et a surtout demandé au tribunal de ne pas prononcer de peine de mort financière. Libéré juste avant les fêtes, Nicolas a multiplié les séjours carcéraux en France. Il aurait aussi été vu du côté d’Antoing en train de vendre de la drogue.

Présumés innocents, les six hommes seront jugés le 16 janvier.