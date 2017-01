Mouscron: quatre contrôleurs agressés à la gare par des carnavaleux

Gauthier et Anthony sont montés dans le train sans titre de transport, pensant probablement que personnes n’allaient venir les ennuyer au petit matin pour un problème administratif. Mais les agents ont fait leur travail et ils ont rédigé un titre C670, délivré lors de ce type d’infraction. Le ton est rapidement monté entre les deux jeunes sous influence et les agents. «Les agents ont été nargués et menacés durant le voyage. Une fois arrivés à Mouscron, les prévenus ont mis leurs menaces à exécution dans la salle des pas perdus de la gare», explique Me Guillaume Gossiaux, qui a demandé des dommages pour la société du rail qui emploie les agents, lesquels ont été placés en incapacité de travail durant plusieurs dizaines de jours. L’enquête a révélé que c’est Gauthier qui a agi le premier un agent, frappé à l’arrière du crâne. Anthony est entré ensuite dans le tas, selon le ministère public. Une peine d’un an de prison a été réclamée contre Gauthier, absent à l’audience.

Anthony, par contre, était présent à son procès.Il risque 12 mois avec sursis. «J’ai seulement voulu m’interposer», dit-il. Son avocate, Me Annick Wagnon, a plaidé l’acquittement au bénéfice du foute. «J’ai eu l’impression qu’on voulait le charger un maximum mais en lisant les dépositions des uns et des autres, j’estime qu’il existe un doute», raconte l’avocate. Me Wagnon prétend aussi que l’attitude des accompagnateurs de train est interpellante. Elle se demande pourquoi ils ont nargué les deux jeunes après avoir dressé une un titre C670 et se demande pourquoi trois d’entre eux se sont jetés sur Gauthier au lieu de le maîtriser. «C’est le comportement des accompagnateurs de train qui est stupéfiant». Ceux-ci n’étaient pas présents pour entendre cette plaidoirie, ce qui aurait pu provoquer une nouvelle grève chez les professionnels du rail. Mais charger les victimes, qui n’ont fait que leur travail, est un mode de défense assez osé, choquant même d’autant plus que les deux prévenus étaient ivres et drogués. L'avocate estime aussi que les demande sur le volet civil, près de 14.000 euros pour HR Rail est abusée, et que la durée d'incapacité de travail a étrangement été élargie.

Présumés innocents, les carnavaleux seront jugés le 30 janvier.