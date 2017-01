Un an à 18 mois de prison pour des voleurs qui avaient sévi à Malmedy, Stavelot, Theux, Soumagne, Amblève, Raeren et Saint-Vith

Quatre Roumains, âgés entre 20 et 5 ans, ont été condamnés ce mardi à des peines d’un an à 18 mois de prison avec sursis. Les 4 voleurs avaient commis une série de cambriolages entre le 3 et le 20 août 2016 à Malmedy, Stavelot, Raeren, Soumagne, Amblève, Namur, Theux ou encore Saint-Vith. Trois prévenus avaient été interpellés à Malmedy le 19 août

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné mardi quatre Roumains, âgés entre 20 et 25 ans, à des peines d’un an à 18 mois de prison avec sursis pour une série de cambriolages et tentatives de cambriolages commis essentiellement dans le sud de l’arrondissement de Verviers entre le 3 et le 20 août 2016.

Le tribunal a stigmatisé le traumatisme causé dans le chef des victimes, le sentiment d’insécurité généré par ce type de vol, le nombre de faits commis sur une courte période infractionnelle ainsi que la valeur des objets volés.

Trois des quatre prévenus ont été interpellés à Malmedy le 19 août et placés sous mandat d’arrêt pour des faits de vols commis à Malmedy, Stavelot, Theux, Namur, Raeren, Soumagne, Amblève ou encore Saint-Vith.

Dans le véhicule leur appartenant, des bijoux, parfums, vêtements, téléphones portables et tournevis ont été découverts. L’enquête a rapidement déterminé la présence d’un quatrième individu et des perquisitions ont été menées chez ce dernier, à Liège, ainsi qu’au domicile de son ex-compagne.

La téléphonie et les aveux partiels des trois prévenus arrêtés à Malmedy ont permis aux enquêteurs de tracer le parcours délinquant du quatuor.

Le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’une association de malfaiteurs et non d’une organisation criminelle en raison de l’absence de dirigeant, d’un véritable caractère organisationnel des faits commis en fonction du véhicule en leur possession et des prévenus présents au moment des faits.