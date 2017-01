Une battue organisée à Blaton pour retrouver Vincent

« Afin de fermer une porte de plus dans notre calvaire, nous organisons une grande battue dans la région de Stambruges », la famille de Vincent Genevois, disparu le 18 décembre dernier sans carte, sans portefeuille et son téléphone éteint. Depuis, aucune nouvelle. « Aucun signe de lui, tous les témoignages recueillis n’aboutissent à rien ». La famille reste persuadée que Vincent Genevois n’aurait pas pensé un seul instant passer les fêtes de fin d’année loin des siens. « Les fêtes sans nous ? Je n’y crois pas. Je ne crois pas non plus au suicide mais un accident est si vite arrivé. La police a recherché autour de notre maison avec un hélicoptère, des chiens. Mais aucune trace dans le périmètre ».

Les proches de Vincent ont fait appel à la géobiologie et au concours d’un magnétiseur pour obtenir des résultats.

« Ils ont l’habitude de chercher des personnes disparues. Et les deux techniques montrent Vincent à sept kilomètres de la maison, près de la rue des Viviers au Bois à Stambruges. C’est à proximité d’un énorme bois et du canal. Évidemment, nous n’avons aucune certitude ». Mais, la famille a besoin de fermer cette porte. Ceux qui ont proposé leur aide à la famille peuvent aider ce mercredi. « Nous recherchons également des endroits abandonnés, des puits, des trous profonds dans ce coin de Stambruges ». Les personnes qui veulent participer à cette battue peuvent se rendre ce mercredi à 9h30 aux écuries de Sainte-Anne, rue du Bois 1 à Blaton.