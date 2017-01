Un pédophile traqué par le FBI et Europol devant le tribunal de Tournai

C.K.

Lundi, les prévenus se sont multipliés à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. Au milieu des dealers, en training baskets, et des ivrognes violents, il y avait là un jeune homme, beau chic beau genre, accompagné de son papa. On se demandait ce qu’il faisait là mais quand son avocate a demandé le huis clos, on a compris que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves.