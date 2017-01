Dany Boon a fait la fête à Houthem

Ce week-end, on fêtait la nouvelle année. Et sur TF1, une émission a évoquée, notamment, les souvenirs des invités lors de fête du réveillon de la Saint-Sylvestre. Ce fut le cas de Dany Boon qui a évoqué une fête, visiblement mémorable puisqu’il en a encore le souvenir, du côté d’Houthem.

Dans l’émission de TF1, Dany Boon raconte tout d’abord: « Je faisais des études en Belgique, à Saint-Luc. »

« De dessinateur ? », demande le présentateur Nikos Aliagas. « Oui, j’étais dessinateur J’étais à l’école », continue Dany Boon. « J’ai passé mon diplôme », ajoute-il. Nikos Aliagas reprend alors: « Et le 31 au soir ? »

Le réalisateur et acteur de Bienvenue Chez les Ch’tis raconte alors cette soirée du réveillon. « Et le 31 au soir, je le fêtais à Houthem, à côté de Comines. C’était dans une petite fermette avec mes amis de l’époque, Philippe et Sophie ainsi que Margaux ma filleule », détaille Dany Boon.

L’acteur français est né à Armentières, juste à côté du Bizet. Il a fait ses études du côté de Tournai, à l’école Saint-Luc de Ramegnies-Chin. Il a déjà évoqué que ces années-là étaient les plus belles en tant qu’étudiant. Dany Boon avait obtenu son diplôme d’art graphique à Saint-Luc. Il a donc passé de nombreuses soirées dans notre région à cette époque.