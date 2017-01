D'importants chantiers dès lundi à Mouscron

Deux importants chantiers vont reprendre dans les jours à venir et plus précisément le lundi 9 janvier prochain. Cela concerne la réfection complète des rues Achille Debacker, Henri Debavay et de la Bouverie d’un côté, et ceux de l’avenue du Parc de l’autre.

