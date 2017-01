La grippe continue de frapper la Belgique: de plus en plus de malades mais toujours pas de seuil épidémique

L’Institut scientifique de Santé publique (ISP) confirme que 70 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un médecin généraliste en raison d’un syndrome grippal entre le 25 et le 31 décembre 2016.

Selon les données de l’Institut scientifique de Santé publique (ISP), 70 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un médecin généraliste en raison d’un syndrome grippal entre le 25 et le 31 décembre 2016. Soit 13 de plus que durant la semaine précédemment contrôlée, entre le 12 et le 18 décembre 2016.

L’activité grippale est donc restée inférieure au seuil épidémique de 140 consultants pour 100.000 habitants. « À ce stade, il donc encore trop tôt pour parler d’épidémie de grippe en Belgique », précise l’ISP, qui établira une nouvelle évolution de la situation le 11 janvier prochain.

L’ISP rappelle que la transmission du virus de la grippe peut être limité grâce à quelques conseils pratiques pour la vie quotidienne :

- Consulter un médecin généraliste en cas d’apparition de symptômes grippaux.

- Rester chez vous et éviter au maximum les contacts non essentiels en cas d’apparition de symptômes grippaux.

- Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon.

- Tousser dans un mouchoir en papier et le jeter directement après son utilisation unique.

- Tousser contre votre bras et non dans vos mains si vous n’avez pas de mouchoir.