Molenbaix: primé pour son feeling sur le carnaval cellois...

Et c’est ainsi qu’une des deux photos de Jean-Paul Delbecke a « séduit le jury par sa sincérité, par le dynamisme et l’originalité de sa composition ». Le lauréat a été félicité lundi soir lors de la cérémonie des vœux. « La commune en valeur, ça n'arrive pas tous les jours et par un de ses citoyens, c'est bien plus plaisant encore », a commenté l’intéressé. Un grand séducteur qui n’a pas manqué d’ajouter: « Faire une bonne photo, c’est comme en amour. Ce n’est pas toujours l’engin qui compte, mais le feeling ». Quel terrible aveu! La photo primée a été prise au carnaval de Celles, manifestation locale organisée « sans grands moyens mais avec un cœur grand comme ça. J'en avais envoyé deux pour le concours mais c'est la première qui répondait au mieux aux caractéristiques souhaitées ».

Jean-Paul Delbecke a reçu des mains de Véronique Durenne un exemplaire de sa photo en format A3 qu’il a cependant décidé de laisser à la commune de Celles pour en faire profiter un maximum de monde. Un vrai gentleman ce Jean-Paul...