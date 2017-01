Suivez Tottenham – Chelsea en direct dès 21h: Hazard et Courtois aiment faire le show, Alderweireld et Vertonghen veulent les freiner

Chaque jour, une affiche de football anglais anime nos soirées en ce début d’année 2017. Ce mercredi, on ne perd pas ces bonnes habitudes. C’est même une rencontre capitale dans la course au titre que nous vous proposons de suivre en live !

Tottenham – Chelsea, c’est plus qu’un match de football, c’est un vrai derby londonien qui peut s’avérer déterminant dans la course au titre. Les Spurs, 5es de Premier League au coup d’envoi de cette joute, doivent s’imposer, sous peine de déjà devoir faire une croix sur le sacre de champion d’Angleterre. Quant aux Blues, ils ont l’occasion de faire, peut-être définitivement, le trou en tête du classement, eux qui disposaient déjà de cinq unités de plus que Liverpool, deuxième, ce mercredi matin dans la hiérarchie.

Pour les Belges, ce match est également très particulier. De nombreux Diables portent en effet les couleurs de ces écuries. Alderweireld et Vertonghen composent d’ailleurs l’axe défensif de Tottenham. Une défense qui s’attendait à souffrir face à un joueur de la trempe d’Eden Hazard. Quant à Courtois, le gardien de but visiteur, il préférait rester méfiant. Il faut dire qu’il y a, à Tottenham, un certain Harry Kane qui n’hésite pas à mettre des bâtons dans les roues de tous les derniers remparts de Premier League. Moussa Dembélé avait également envie de se mettre en évidence de la plus belle des manières.