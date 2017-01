Une fermette ravagée par le feu à Tournai

Un incendie a ravagé en partie une ancienne fermette restaurée le long de la chaussée de Lille, mercredi après-midi. Selon les pompiers, c’est un feu de cheminée qui a mal tourné. Fort heureusement, les ouvriers de la société Pierre et Sol ont donné l’alerte.

Il était un peu plus de 15h, mercredi, quand les pompiers de Tournai ont été avisés que de la fumée sortait du toit d’une ancienne fermette située le long de la chaussée de Lille. Il s’agit d’un ancien corps de ferme qui abrite les locaux de l’entreprise Pierre et Sol et la propriété privée de son patron, Jesse Windels. Ce dernier est actuellement en vacances en Espagne...

