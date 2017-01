Ils lancent un groupe Facebook pour aider Witsel à mettre sa famille à l'abri

Axel Witsel a remercié le Zenit Saint-Petersbourg pour les cinq saisons passées en Russie et le Diable rouge s’est dit impatient de rejoindre son nouveau club en Chine, dans un message posté sur son site mardi soir.

Auparavant, et dans le quotidien italien Tuttosport, il a accepté de se confier sur ce choix, qualifié de surprenant de la part de nombreux observateurs belges. « Ce fut un choix très difficile », lance-t-il. « Car d’une part, j’avais une grande équipe et un top club du nom de la Juventus et d’autre part, j’avais une offre que je ne pouvais pas refuser pour le futur de ma famille ».

Plusieurs internautes ont pris cette dernière déclaration en dérision : ils ont lancé un appel aux dons pour aider Axel Witsel à mettre sa famille à l'abri via un groupe Facebook. Plus de 2500 personnes l’ont déjà rejoint.