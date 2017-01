D3 amateurs: Tournai s'incline face à La Montkainoise en match amical (3-4)

Pour cette opposition d’entraînement face à la P1 kainoise, les joueurs du RFC Tournai se sont fait surprendre (3-4). Habbas et Vandennieuwenborg ont certes marqué, tout comme Rigaut contre son camp, mais La Montkainoise a frappé quatre fois, via Ramser, Saval, Lechantre et Baysal, d’un superbe coup franc dans les ultimes secondes de cette rencontre amicale.