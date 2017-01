Météo: le temps reste froid et la nuit prochaine sera glaciale avec une température descendant à moins 10

Ce jeudi matin, quelques averses hivernales pourront encore localement se produire. Ensuite, le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre nuages et périodes ensoleillées, selon les prévisions publiées jeudi par l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +7 degrés à la mer. Le vent, faible à parfois modéré, virera du secteur nord-ouest au nord-est.

Jeudi soir et la nuit de jeudi à vendredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Il fera froid avec des minima proches de -2 degrés dans l’extrême ouest, -4 degrés dans le centre, et -7 à -10 degrés en Ardenne.

Vendredi, le temps restera généralement sec mais froid puisque les maxima seront proches de 0 degré en plaine. En soirée, une zone de précipitations touchera la région côtière avant de s’enfoncer lentement vers l’intérieur du pays durant la nuit. Au contact de l’air froid, elle donnera lieu à des chutes de neige et/ou à de faibles pluies ou bruines verglaçantes.

Samedi, le ciel restera couvert de nuages bas avec encore de faibles précipitations sous forme de neige ou éventuellement de bruines verglaçantes. Les températures remonteront lentement à partir de l’ouest pour atteindre, en soirée, des maxima de -3 à 0 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 0 degré dans le centre, et +1 à +7 degrés sur l’extrême ouest. La visibilité sera souvent réduite par la brume ou le brouillard.

Dimanche et lundi, le ciel restera généralement très nuageux avec parfois de faibles précipitations. Les maxima seront en légère hausse et se situeront entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 7 ou 8 degrés à la côte.